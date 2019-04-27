Küçücük yaşta kanseri yenmeyi başardılar, şimdi ise rakiplerini yenmeye hazırlanıyorlar. Rusya ve Polonya’da düzenlenecek Onkoloji Olimpiyatları’nda Türkiye'yi temsil edecek çocuklar hazırlıklarına devam ediyor. 'Kazananların Turnuvası' adı verilen oyunlar lösemili çocuklara büyük moral veriyor

Küçücük yaşta amansız bir hastalığa yakalandılar, pes etmediler, mücadele ettiler, kanseri yendiler. Şimdi de zaferlerini spor sahalarına taşıyacaklar.



Lösemi hastalığını yenen çocuklar 'Kazananların Oyunları' adı verilen turnuvada Türkiye’yi temsil edecek.



Rusya ve Polonya'da yapılacak turnuvalara katılmak için eleme yarışları yapılıyor.



Futbol, masa tenisi, badminton, koşu ve yüzme alanlarında yarışacak olan çocuklar büyük heyecan yaşıyor.



Eğitmenler 'Kazananların Turnuvası' organizasyonun, kanserle mücadele eden çocuklara da büyük moral verdiğini 'Arkadaşlarımız başarıyorsa biz de başarabiliriz' düşüncesini aşıladığı görüşünde.



LÖSEV ailesinde halkla ilişkiler bölümünde yönetmen olarak çalışan Can Öne, çalışmalarını Ulusal Kanal’a anlattı.



Onkoloji Olimpiyatları temmuz ayında Rusya ve Polonya’da düzenlenecek.



HABER: ALİ YAĞIZ BALTACI

KAMERA: AYDIN GERGİN



ulusal.com.tr

