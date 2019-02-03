Ampute Futbol Millî Takımının kaptanı Osman Çakmak'ın anne ve babası sobadan sızan gazdan zehirlendi. Anne Sultan Çakmak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Baba Ömer Çakmak ise yoğun bakımda tedavi altına alındı

Ampute Futbol Millî Takımının kaptanı Osman Çakmak'ın anne ve babası Tokat'taki evlerinde sobadan sızan gazdan zehirlendi.



Komuşularının bulduğu çift hasteneye kaldırıldı. Anne Sultan Çakmak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.



Baba Ömer Çakmak ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.



Haberi alan kaptan Ömer Çakmak hastaneye koştu.



Yakınlarının teselli ettiği kaptan Çakmak gözyaşlarını tutamadı.



TFF'den Osman Çakmak'a başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tokat'ın Zile ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, olay sonrası anne Çakmak'ın hayatını kaybettiği, baba Ömer Çakmak'ın ise hastanede tedavi altında olduğu hatırlatılarak, "Merhume Sultan Çakmak'a Allah'tan rahmet; Osman Çakmak, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı, babası Ömer Çakmak'a acil şifalar dileriz." denildi.





Fenerbahçe'den başsağlığı mesajı

Ampute Futbol Milli Takımımızın kaptanı Osman Çakmak’ın annesinin soba gazı zehirlenmesi sonucu vefat ettiğini; babasının, tedavi altında olduğunu üzüntüyle öğrendik. Osman Çakmak’a başsağlığı; değerli annesine Allah’tan rahmet, babasına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.



Galatasaray'dan başsağlığı mesajı

Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak’ın elim bir olay sonucu vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet; aynı olay sonrası yoğun bakıma alınan Osman Çakmak’ın babası Ömer Çakmak'a acil şifalar dileriz.



