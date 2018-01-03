- Artvin'de 6-7 Ocak'ta yapılması planlanan organizasyon, yeterli karın olmaması nedeniyle 9-11 Şubat'a ertelendi

Artvin'de 6-7 Ocak'ta yapılması planlanan Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası'nın, 9-11 Şubat'a ertelendiği bildirildi.



Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, yaptığı yazılı açıklamada, Kafkasör Yaylası'nda, Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası'na 6-7 Ocak'ta ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını belirterek, kar yağışı beklenen seviyede olmadığından organizasyonu Türkiye Voleybol Federasyonu yetkilileriyle konuşarak 9-11 Şubat'a ertelediklerini ifade etti.



Organizasyona Artvin'den birer erkek ve kadın takımların katılacağını kaydeden Kocatepe, şampiyonada birinci olan takımların Avusturya'da 23-25 Mart'ta düzenlenecek, toplam 20 bin avro ödüllü 2018 CEV Kar Voleybolu Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılım hakkı kazanacağını belirtti.



Kocatepe, Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası için başvuruların, 1 Şubat Perşembe günü mesai bitimine kadar yapılabileceğini bildirdi.