Kara Kartal'da kritik gün yarın: Başkanlık koltuğu için iki aday yarışacak

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde gözler yarın yapılacak olan olağan seçimli genel kurul toplantısına çevrildi. Kulübün yeni başkanının belirleneceği seçim, Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda saat 10.00’da başlayacak.

İKİ İDDİALI ADAY YARIŞACAK

Başkanlık koltuğu için iki güçlü aday yarışıyor: Mevcut başkan Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy. Her iki aday da oluşturdukları yönetim kurulu listeleriyle dikkat çekerken, Beşiktaş camiasında seçim sonucu büyük merakla bekleniyor.

Seçimde, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla aidat borcunu ödeyen 27 bin 588 üye oy kullanma hakkına sahip olacak.

ADALI VE AKSOY’UN LİSTELERİ BELLİ OLDU

İki aday da seçim öncesi yönetim kurulu listelerini kamuoyuyla paylaştı. İşte adayların listeleri:

Serdal Adalı’nın listesi:

Asıl Üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer

Yedek Üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam

Gürkan Aksoy’un listesi:

Asıl Üyeler: Levent Önkol, Işık Dumrul, Tolga Bal, İsmail Tatlılık, Feridun Özgiden, Ali Kızıltaş, Cem Şendur, Safiye Taylan, Bülent Erunsal, Çetin Yıldırım

Yedek Üyeler: Eralp Elmasdiken, Çağıl Geylan, Nihan Tüfekçioğlu, Nurettin Yılgın, Selçuk Akman