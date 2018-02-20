"(Evkur Yeni Malatyaspor maçı) Deplasmandan galibiyet almak için elimizden geleni yapacağız"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacakları Evkur Yeni Malatyaspor maçına ilişkin, "Deplasmandan galibiyet almak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Açıkgöz, Hasan Doğan Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde oynanacak 12 maç olduğunu ve sonuna kadar ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynadıkları maçta sakatlanan oyuncuları Marius Alexe'nin sezonu kapattığını ve bu durumun kendileri açısından üzücü olduğunu belirten Açıkgöz, "Takım olarak bir şeyleri yapmaya başlıyoruz. Bunun görüntüleri var. Bu zamana kadar deplasmanda galibiyetimiz yok. Oradan puan almak için ne yapabiliyorsak yapmaya çalışacağız. Gol yediğimiz zaman kırılganlıklarımız var. Bununla alakalı idman öncesi futbolcularla konuştuk. Bu hafta onun üzerinde de duracağız. Maçın bitiş düdüğü 90 dakika sonunda oluyor. Takımımızın da artık bunun bilincine varıp oyunda şartlar ne olursa olsun son düdüğe kadar mücadeleyi yapmaları gerekiyor." diye konuştu.

Ligin sonunu değil, önlerindeki maçları düşünmek zorunda olduklarını belirten Açıkgöz, büyük takım maçlarını ayrı tutabileceklerini ancak kendi ayarlarında düşündükleri rakiplere karşı iç sahada puan vermemeleri gerektiğini vurguladı.

Ligin 22. haftasında iç sahada Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-0 yenildikleri maça değinen Açıkgöz, "Onlar da uzun bir aradan sonra kendi sahalarında Bursa'yı yendi. Bizden de çıkış arıyordu ve hedeflerine ulaştılar. Bizim de hedeflere ulaşmak ve en azından bu ligin içinden kopmadığımızı göstermek adına bu maçı almamız gerekiyordu. Kaybettiğin zaman ister istemez demoralize oluyorsun. Önümüzde 12 hafta var ve 12 haftada tamamen teslim olmak değil, bu maçın telafisi olarak deplasmandan galibiyet almak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.



Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Kardemir Karabükspor, 25 Şubat Pazar günü oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Hasan Doğan Tesisleri'nde Levent Açıkgöz yönetiminde yapılan idman, ısınma koşusuyla başladı. Kondisyon ağırlıklı devam eden 2 saatlik idman, yarı sahada maçla tamamlandı.

İdmana, sakatlıkları bulunan Hamidou Traore, Murat Akın, Herve Kage ve Marius Alexe katılmazken, Osman Çelik takımdan ayrı çalıştı.