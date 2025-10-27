Karadeniz derbisi nefes kesecek! Samsunspor, Rizespor'u ağırlıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig 10. haftada, komşu iki kentin kritik mücadelesine sahne oluyor. Thomas Reis yönetiminde 5 maçtır bileği bükülmeyen (3G, 2B) ve 16 puanla 7. sırada yer alan Samsunspor, taraftarı önünde kazanarak zirve yürüyüşünü sürdürmek istiyor.

Diğer yanda ise İlhan Palut yönetimindeki Çaykur Rizespor var. Son 5 lig maçında sadece 1 galibiyet alabilen ve 9 puanla 14. sırada bulunan Karadeniz ekibi, bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek alt sıralardan kurtulmanın ve yeni bir başlangıç yapmanın peşinde.

SAMSUNSPOR - RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Açık bir havada ve 21°C sıcaklıkta oynanacak olan bu kritik Karadeniz derbisinin tüm yayın bilgileri belli oldu.

Maç 27 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 20.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşma beIN SPORTS 2'den canlı olarak yayınlanacak.

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ

İki takımın teknik direktörleri, derbiye şu kadrolarla çıkmayı tercih etti:

Samsunspor (4-1-4-1): Okan Kocuk, Zeki Yavru, L. Satka, R. van Drongelen, L. Tomasson, A. Makoumbou, Emre Kılınç, C. Holse, Celil Yüksel, A. Musaba, M. Mouandilmadji.

Çaykur Rizespor (4-2-3-1): Erdem Canpolat, Taha Şahin, A. Mocsi, Samet Akaydın, C. Hojer, G. Papanikolaou, Q. Laçi, J. Rak-Sakyi, M. Buljubasic, L. Augusto, V. Jurecka.