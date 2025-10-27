Karadeniz derbisi nefes kesecek! Samsunspor, Rizespor'u ağırlıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftası, müthiş bir Karadeniz derbisine sahne oluyor! Ligin flaş ekiplerinden Samsunspor, sahasında son haftalarda zorlanan Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Karadeniz derbisi nefes kesecek! Samsunspor, Rizespor'u ağırlıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?
Yayınlanma: Güncellenme:

Trendyol Süper Lig 10. haftada, komşu iki kentin kritik mücadelesine sahne oluyor. Thomas Reis yönetiminde 5 maçtır bileği bükülmeyen (3G, 2B) ve 16 puanla 7. sırada yer alan Samsunspor, taraftarı önünde kazanarak zirve yürüyüşünü sürdürmek istiyor.

Diğer yanda ise İlhan Palut yönetimindeki Çaykur Rizespor var. Son 5 lig maçında sadece 1 galibiyet alabilen ve 9 puanla 14. sırada bulunan Karadeniz ekibi, bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek alt sıralardan kurtulmanın ve yeni bir başlangıç yapmanın peşinde.

SAMSUNSPOR - RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Açık bir havada ve 21°C sıcaklıkta oynanacak olan bu kritik Karadeniz derbisinin tüm yayın bilgileri belli oldu.

Maç 27 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 20.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşma beIN SPORTS 2'den canlı olarak yayınlanacak.

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ

İki takımın teknik direktörleri, derbiye şu kadrolarla çıkmayı tercih etti:

Samsunspor (4-1-4-1): Okan Kocuk, Zeki Yavru, L. Satka, R. van Drongelen, L. Tomasson, A. Makoumbou, Emre Kılınç, C. Holse, Celil Yüksel, A. Musaba, M. Mouandilmadji.

Çaykur Rizespor (4-2-3-1): Erdem Canpolat, Taha Şahin, A. Mocsi, Samet Akaydın, C. Hojer, G. Papanikolaou, Q. Laçi, J. Rak-Sakyi, M. Buljubasic, L. Augusto, V. Jurecka.

Vatan Partisi’nden TRT’ye mektupVatan Partisi’nden TRT’ye mektupGündem
Fenerbahçe tam kadro Gaziantep'te! Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Fenerbahçe tam kadro Gaziantep'te! Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor
samsunspor rizespor
Günün Manşetleri
Vatan Partisi’nden TRT’ye mektup
Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'i külliyede ağırladı
Şimşek başkanlığındaki Gıda Komitesi 'yeni modele' geçiş kararı aldı
Başsavcılık 'bahisçi hakemler' için düğmeye bastı!
İşte 500 bin konutluk 'Yüzyılın Projesi'nde tüm merak edilenler!
İstanbul'da 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
571 hakemin 371'inde bahis hesabı var, 152'si aktif oynuyor!
İşsizlik rakamları açıklandı
Beyanname vermeyen 2 bin 335 mükellef tek tek belirlendi
Arsalarına sahte eser gömdüler, 'uydu görüntüsü' ile kandırdılar!
Çok Okunanlar
Güllü'nün kızı hakkında kan donduran suç duyurusu Güllü'nün kızı hakkında kan donduran suç duyurusu
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy açıkladı: Karadeniz rahat, asıl tehlikeli bölge İncil'de bile yazıyor! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy açıkladı: Karadeniz rahat, asıl tehlikeli bölge İncil'de bile yazıyor!
Dolar vurdu, altın düştü! Dolar vurdu, altın düştü!
İşte 500 bin konutluk 'Yüzyılın Projesi'nde tüm merak edilenler! İşte 500 bin konutluk 'Yüzyılın Projesi'nde tüm merak edilenler!
A101'e bu hafta neler geliyor? 30 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı A101'e bu hafta neler geliyor? 30 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı