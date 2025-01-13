Karagümrük'ten önemli hamle: Jamaikalı golcü kadroda

Fatih Karagümrük, 33 yaşındaki Jamaikalı golcü Andre Gray’i transfer ederek hücum hattını güçlendirdi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Gray’in kariyerine ve başarısına vurgu yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Jamaikalı forvet Andre Gray'i kadromuza kattık. Burnley, Watford ve QPR gibi önemli takımlarda forma giyen Gray, 494 maçta 171 gol ve 55 asistlik performansıyla dikkati çekiyor. Milli formayla da 3 golü bulunan Gray'e hoş geldin diyor, Solwie Energy Fatih Karagümrük formasıyla başarılı bir sezon diliyoruz."

2023'te Yunanistan'ın Aris, 2024'te Suudi Arabistan'ın Al Riyadh takımlarında top koşturan Gray, son olarak İngiltere'de Plymouth forması giydi.