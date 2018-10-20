Onlar karanlık dünyalarını sporla renklendiriyor. Uşak'ta görme engelliler, çeşitli spor aktiviteleriyle hem sağlıklı birey oluyor, hem de yarışmalara hazırlanıyor.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, binlerce "karanlık dünyayı" sporla aydınlatıyor.



Federasyon 20 yıldır faliyet gösteriyor. Çatı altında 250 spor kulübü yer alıyor.



Golbol, futsal, B1 futbol, yüzme, atletizm, halter, judo, satranç yapılan aktivitelerden bir kaçı... 5 bini aşkın lisanslı görme engelli sporcu sayısına her geçen gün yenileri ekleniyor.



Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, yaptıkları etkinlikleri anlattı.



Federasyon, olarak 8 branşta uluslararası organizasyonlara katıldıklarını anlatan Sayyıdan, spor yapmanın önemine değindi.



ulusal.com.tr