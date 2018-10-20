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Karanlık dünyaları sporla aydınlanıyor

Onlar karanlık dünyalarını sporla renklendiriyor. Uşak'ta görme engelliler, çeşitli spor aktiviteleriyle hem sağlıklı birey oluyor, hem de yarışmalara hazırlanıyor.

Karanlık dünyaları sporla aydınlanıyor

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, binlerce "karanlık dünyayı" sporla aydınlatıyor.

Federasyon 20 yıldır faliyet gösteriyor. Çatı altında 250 spor kulübü yer alıyor.

Golbol, futsal, B1 futbol, yüzme, atletizm, halter, judo, satranç  yapılan aktivitelerden bir kaçı... 5 bini aşkın lisanslı görme engelli sporcu sayısına her geçen gün yenileri ekleniyor.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, yaptıkları etkinlikleri anlattı.

Federasyon, olarak 8 branşta uluslararası organizasyonlara katıldıklarını anlatan Sayyıdan, spor yapmanın önemine değindi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #spor #görme engelli #uşak
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