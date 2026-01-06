Karar açıklandı: Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş serbest kalacak mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında cezaevinde bulunan Galatasaraylı Metehan Baltacı ve Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş için yapılan tutukluluk incelemesi sonuçlandı. Mahkeme, iki ünlü futbolcunun durumuyla ilgili kararını verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Futbolda Bahis Soruşturması" dosyası kapsamında yargı süreci işliyor. 9 Aralık 2025 tarihinde tutuklanan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı Metehan Baltacı’nın mevcut durumlarına ilişkin yapılan tutukluluk incelemesi sona erdi.

TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından dosya üzerinde gerçekleştirilen incelemede, iki futbolcu için beklenen tahliye kararı çıkmadı.

Mahkeme, dosyada yer alan mevcut delil durumunu ve şüphelilere yöneltilen suçlamaların ciddiyetini dikkate aldı. Hakimlik, inceleme sonucunda hem Mert Hakan Yandaş'ın hem de Metehan Baltacı'nın "tutukluluk halinin devamına" hükmetti.

Soruşturma sürecinde savcılık talimatıyla 9 Aralık günü harekete geçilmişti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan iki futbolcu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

