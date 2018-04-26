Türkiye Futbol Federasyonu'nun "olaylı derbi kaldığı yerden devam etsin" kararı sonrası Beşiktaş divan kurulu toplandı. Basına kapalı olarak düzenlenen toplantıda çoğunluğun görüşü "maça çıkmayalım" oldu. Son kararı ise Yönetim Kurulu verecek.

Çoğunluk, "maça çıkmayalım" dedi. "Çıkalım" diyenlerse maçı her türlü Beşiktaş'ın kazancağını söyledi.Türkiye Futbol Federasyou'nun olaylı derbi kaldığı yerden seyircisiz devam edecek kararı sonrası gözlerin çevrildiği Beşiktaş'ta beklenen toplantı yapıldı.Beşiktaş Kulübü divan kurulunun çağrısıyla toplanan olağanüstü istişare toplantısı basına kapalı düzenlendi. Toplantıda söz alan divan üyelerinin büyük çoğunluğu TFF kararına tepki gösterdi, "maça çıkmayalım" önerisi yaptı.Toplantıda TFF'ye tepki gösteren ancak maça çıkılması gerektiğini savunan divan üyeleri ise 35 dakikalık karşılaşmayı Beşiktaş'ın kazanacağını söyledi.Divan kurulunda ele alınan bir diğer konu da Tahkim'e başvuru seçeneğiydi. Daha önce aynı durumun yaşandığı Sivas-Trabzon maçını hatırlatan divan üyeleri Tahkim'den Sivas lehine çıkan kararı gerekçe gösterdi.Pazar günü yapılacak Galatasaray derbisine dikkat çeken bazı üyeler, divan kurulu toplantısının ardından yapılacak Yönetim kurulu toplantısı sonrası bir açıklama yapılmamasını, açıklamanın derbiden sonra yapılmasını istedi.Divan Kurulu'nun karar alma yetkisi olmadığı için olaylı derbiye ilişkin Beşiktaş Kulubü'nün son kararı yönetim kurulu toplantısından sonra açıklanacak.Öte yandan olaylı derbiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adliye'ye sevk edilen 5 kişi hakkında savcılık tutuklama talebinde bulundu.