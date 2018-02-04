CHP Kurultayı'nda kumanya zehirlenmesi
CHP Kurultayı'nda kumanya zehirlenmesi
TSK: 2 asker şehit oldu
TSK: 2 asker şehit oldu
Haramidere metrobüs durağında kaza
Haramidere metrobüs durağında kaza
TSK'dan Afrin açıklaması
TSK'dan Afrin açıklaması

Kardemir Karabükspor çıkış peşinde

"Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan galibiyet bize moral oldu. Bu galibiyetle çıkış yakalamak istiyoruz"

Kardemir Karabükspor çıkış peşinde

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Ziya Ünsal, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında aldıkları Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle çıkış yakalamak istediklerini söyledi.

Karabük temsilcisi, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek, 11 hafta aranın ardından galibiyet sevinci yaşadı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan başkan Ünsal, ligin 8. haftasından sonra oynadıkları 11 karşılaşmadan 3 puan alamadıklarını hatırlattı.

İlk yarının kendileri için iyi geçmediğini, ikinci devreye de kötü başladıklarını belirten Ünsal, "11 maçın ardından Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan galibiyet bize moral oldu. Bu galibiyetle çıkış yakalamak istiyoruz." diye konuştu.

Ziya Ünsal, zorluklarla mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Aytemiz Alanyaspor maçında oyuncularımız canla başla mücadele etti. Kendileriyle gurur duyduk. Bir taraftan zorlukları aşmaya gayret ediyoruz bir taraftan ligde başarılı olmak zorundayız. Karabükspor bu kentin her şeyi. Ben herkesin sahip çıkacağına inancımı yitirmedim. Bu inançla bütün çabalarımızı göstererek yolumuza devam ediyoruz. Takımın ilerleyen haftalarda daha iyi olacağını biliyorum." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ziya ünsal #süper lig #spor toto süper lig #kardemir karabükspor #futbol
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.