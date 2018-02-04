"Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan galibiyet bize moral oldu. Bu galibiyetle çıkış yakalamak istiyoruz"

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Ziya Ünsal, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında aldıkları Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle çıkış yakalamak istediklerini söyledi.



Karabük temsilcisi, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek, 11 hafta aranın ardından galibiyet sevinci yaşadı.



AA muhabirine açıklamalarda bulunan başkan Ünsal, ligin 8. haftasından sonra oynadıkları 11 karşılaşmadan 3 puan alamadıklarını hatırlattı.



İlk yarının kendileri için iyi geçmediğini, ikinci devreye de kötü başladıklarını belirten Ünsal, "11 maçın ardından Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan galibiyet bize moral oldu. Bu galibiyetle çıkış yakalamak istiyoruz." diye konuştu.



Ziya Ünsal, zorluklarla mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Aytemiz Alanyaspor maçında oyuncularımız canla başla mücadele etti. Kendileriyle gurur duyduk. Bir taraftan zorlukları aşmaya gayret ediyoruz bir taraftan ligde başarılı olmak zorundayız. Karabükspor bu kentin her şeyi. Ben herkesin sahip çıkacağına inancımı yitirmedim. Bu inançla bütün çabalarımızı göstererek yolumuza devam ediyoruz. Takımın ilerleyen haftalarda daha iyi olacağını biliyorum." ifadelerini kullandı.