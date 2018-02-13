Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 Şubat Pazar günü sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 Şubat Pazar günü sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Levent Açıkgöz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Kondisyon çalışmasının da yapıldığı 2 saatlik idman, ayak tenisi maçı ile son buldu.



Antrenmana, Levent Açıkgöz tarafından kadro dışı bırakılan Kerim Zengin dışında tüm futbolcular katıldı.



Kırmızı-mavili ekip, çalışmalarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.