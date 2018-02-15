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Kardemir Karabükspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 Şubat Pazar günü sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kardemir Karabükspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları

Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 Şubat Pazar günü sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ayyıldızlı Stadı'nda teknik direktör Levent Açıkgöz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Pas ve şut çalışmalarıyla devam eden 2 saatlik idman, çift kale maçla son buldu.

Antrenmana, kadro dışı bırakılan Kerim Zengin dışında tüm futbolcular katıldı.

Kırmızı-mavili ekip, çalışmalarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #Teleset Mobilya Akhisarspor #süperlig #spor toto süper lig #kardemir karabükspor #futbol #antrenman
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