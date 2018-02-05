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Kardemir Karabükspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Kırmızı-mavili ekip, ligin 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Kardemir Karabükspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

 Kardemir Karabükspor, Spor Toto Süper Ligi 21. haftasında 10 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı.

Hasan Doğan Tesisleri'nde, teknik direktör Levent Açıkgöz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma koşusu, kondisyon çalışması yaptı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlığı geçen Cem Özdemir'in takımla çalışmaya başladığı antrenmana, rahatsızlığı bulunan ve bu nedenle ameliyat edilen Murat Akın katılmadı.

Kırmızı-mavili ekip, çalışmalarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #kardemir karabükspor #futbol #beşiktaş
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