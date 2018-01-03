Futbol şube sorumlusu Toraman: "Ligin ikinci yarısına iyi başlamak istiyoruz. Bu amaçla Antalya'da kampa girdik"

Kardemir Karabükspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Bülent Toraman, ligin ikinci yarısına iyi başlamak istediklerini ve bu amaçla Antalya'da kampa girdiklerini söyledi.



Toraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalacakları otelde takımın büyük bir bölümünün toplandığını ve ilk idmanlarını yapacaklarını ifade etti.



Yarın takıma dahil olacak oyuncularla tam kadro çalışmaya başlayacaklarını belirten Toraman, "Ligin ikinci yarısına iyi başlamak istiyoruz. Bu amaçla Antalya'da kampa girdik. Kampımız 12 gün sürecek ve 3 hazırlık maçımız olacak. Hazırlık maçı ayrıntıları netleşince bilgilendirme yapacağız. Takımda moraller yerinde. Yarından itibaren günde çift idman yapılacak. Kalacak ve gidecek oyuncular ile transfer edilecek futbolcular konusunda başkanımız ve transfer komitemiz çalışıyor. İsimler henüz netleşmedi. İsimler netleştikçe kulüp olarak duyuru yapacağız." diye konuştu.