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Kardemir Karabükspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Kırmızı-mavili ekip, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Kardemir Karabükspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 19. haftasında 29 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ayyıldızlı Stadı'nda, teknik direktör Levent Açıkgöz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından teknik çalışma yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman, yarım sahada maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

İdmana, izinli olan Kerim Zengin ve sakatlıkları bulunan Olafur Ingi Skulason, Herve Kage ve Hamidou Traore katılmadı.

Kırmızı-mavili ekip, çalışmalarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #kardemir karabükspor
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