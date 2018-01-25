banner968
PKK/PYD'den Suriye hükümetine imdat çağrısı
PKK/PYD'den Suriye hükümetine imdat çağrısı
14 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
14 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
Şehitlerin ismi teröristleri vuran havan mühimmatında
Şehitlerin ismi teröristleri vuran havan mühimmatında
Artık herkesin mail adresine yollanacak! 5 gün içinde...
Artık herkesin mail adresine yollanacak! 5 gün içinde...

Kardemir Karabükspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Kırmızı-mavili ekip, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kardemir Karabükspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 19. haftasında 29 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde, teknik direktör Levent Açıkgöz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından 5'e 2 top kapma oynadı.

Yaklaşık iki saat süren, kondisyon çalışmasının da yapıldığı idman, yarım sahada maç ile tamamlandı.

İdmana, izinli olan Kerim Zengin ve sakatlığı bulunan bulunan Olafur Ingi Skulason katılmadı. Yine sakatlıkları olan Herve Kage ve Hamidou Traore ise idmanda takımdan ayrı koşu yaptı.

İdmanı izleyen bazı taraftarlar, futbolculara tatlı ikramında bulundu.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #Medipol Başakşehir #kardemir karabükspor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.