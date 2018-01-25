Kırmızı-mavili ekip, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 19. haftasında 29 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde, teknik direktör Levent Açıkgöz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından 5'e 2 top kapma oynadı.



Yaklaşık iki saat süren, kondisyon çalışmasının da yapıldığı idman, yarım sahada maç ile tamamlandı.



İdmana, izinli olan Kerim Zengin ve sakatlığı bulunan bulunan Olafur Ingi Skulason katılmadı. Yine sakatlıkları olan Herve Kage ve Hamidou Traore ise idmanda takımdan ayrı koşu yaptı.



İdmanı izleyen bazı taraftarlar, futbolculara tatlı ikramında bulundu.

