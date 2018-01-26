Kırmızı-mavili ekip, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 19. haftasında 29 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ayyıldızlı Stadı'nda teknik direktör Levent Açıkgöz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma oynadı.



Yaklaşık 2 saat süren idman yarım sahada maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.



İdmana izinli olan Kerim Zengin ve sakatlığı olan Olafur Ingi Skulason katılmadı. Herve Kage ise takımdan ayrı koşu yaptı.



Futbol şube sorumlusu Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, rakiplerinin ligin en iyi ekiplerinden olduğunu söyledi.



Medipol Başakşehir'in favori göründüğünü ancak bu maça iyi motife olduklarını anlatan Toraman, futbolcuların sahada yüreklerini ortaya koyarak oynayacaklarına inandıklarını ifade etti.