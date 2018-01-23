Kırmızı-mavili ekip, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 19. haftasında 29 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Hasan Doğan Tesisleri'nde teknik direktör Levent Açıkgöz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.



Yaklaşık 2 saat süren idman, yarım sahada maçla tamamlandı.

İdmana, izinli olan Kerim Zengin ve sakat olan Olafur Ingi Skulason katılmadı. Yine sakatlığı bulunan Herve Kage ise takımdan ayrı koşu yaptı.



"Bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz"

Teknik direktör Açıkgöz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladıklarını ve bu karşılaşmaya odaklandıklarını söyledi.

Kağıt üzerinde favori gözüken ekibin Başakşehir olduğunu ifade eden Açıkgöz, " Biz de ligin dibindeyiz. Bu anlamda herkes bu maçı kolay düşünebilir ama bizim bu saatten sonra kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Kazandığımız zaman moral ve motivasyon anlamında çok getirisi olacak bir karşılaşma. Kendi planlarımızı hazırlayıp maça çıkacağız. Bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.