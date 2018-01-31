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Kardemir Karabükspor'da olağanüstü genel kurul kararı

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Kardemir Karabükspor'da olağanüstü genel kurul kararı

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısında alınan karar gereği olağanüstü genel kurula gidileceği belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz olağanüstü genel kurul toplantısı 14 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 10.00'da Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi Salonu'nda yapılacaktır. Ekseriyet temin olunamadığı takdirde ise nihai toplantımız mevcut üyelerimizin çoğunluğu ile 21 Şubat 2018 Çarşamba günü aynı saat, yer ve aynı gündeme göre yapılacaktır." denildi.

Kardemir Karabükspor'da kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve yönetiminin istifasının ardından genel kurul, 3 defa çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti. 11 Aralık 2017'de yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa eski kulüp yöneticilerinden Ziya Ünsal seçilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #olağanüstü genel kurul #kardemir karabükspor
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