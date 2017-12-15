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Kardemir Karabükspor'da Popovic ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, teknik direktör Tony Popovic ile yollarını ayırdı.

Kardemir Karabükspor'da Popovic ile yollar ayrıldı

Kardemir Karabükspor Kulübünün Başkanı Ziya Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tony Popovic ile bugün itibarıyla yollarını ayırdıklarını belirtti. 

Ünsal, zor bir süreçten geçtiklerini, ekonomik sıkıntıların yanında sportif bir başarısızlığın da bulunduğunu söyledi.

Göreve yeni geldiklerini ve bu sıkıntılı dönemi atlatmak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Ünsal, "Ekonomik açıdan çalışmalarımız var. Sportif açıdan da düzelmesi gerekenler var. Bu amaçla görüşmeler ve toplantılar yapıyoruz. Bugün itibarıyla teknik direktörümüz Popovic'le yollarımızı ayırdık. Kendisine teşekkür ediyorum. Altyapı antrenörümüz Levent Açıkgöz ile maçlarımıza çıkacağız." diye konuştu.

Lige teknik direktör Erkan Sözeri ile başlayan ve 6. haftaya gelindiğinde Sözeri ile yollarını ayıran Kardemir Karabükspor, ardından Avustralyalı teknik direktör Tony Popovic ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Kardemir Karabükspor, Popovic ile çıktığı 8 maçta sadece bir galibiyet elde ederken, 7 karşılaşmada sahadan puansız ayrıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kardemir karabükspor
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