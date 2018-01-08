Kulüp başkanı Ünsal: "Kardemir Karabükspor şimdikinden çok daha iyi bir şekilde ikinci yarıyı tamamlayacak"

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Ziya Ünsal, sezonun ikinci yarısında daha iyi bir performans sergileyeceklerine inandığını söyledi.



Ünsal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, transfer dönemini hareketli geçirdiklerini belirterek, kadrolarında bulunan Ahmet Şahin, Barış Başdaş, Ceyhun Gülselam, Mustapha Yatabare, Yevgen Seleznov ve İlhan Depe ile yollarını ayırdıklarını dile getirdi.

Adam Stahl ve Herve Kage ile sözleşme imzaladıklarını hatırlatan Ünsal, şunları kaydetti:



"Herve Kage'yi önümüzdeki süreçte göreceğiz. Futbolseverler, keyifle izleyecekleri bir futbolcuyu görecek. Demir Grup Sivasspor'dan Leandrinho ve Ergin Keleş ile görüşmelerimiz devam ediyor. Kardemir Karabükspor'un geleceğini etkileyeceğini düşündüğümüz bazı transferler var. Yapmayı düşündüğümüz transferler, kulübümüz için en iyisi olacak. Kampımızda bulunan 2 yabancı oyuncuyu deniyoruz. Onları bazı testlere tabi tutuyoruz. Bu testler neticesinde de takımımıza katmayı planlıyoruz. Transfer dönemi bitene kadar arayışlarımız devam edecek. Kardemir Karabükspor şimdikinden çok daha iyi bir şekilde ikinci yarıyı tamamlayacak. Kazasız belasız, sağlık içerisinde bir futbol sezonu diliyorum."