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Kardemir Karabükspor'da transfer

Kırmızı-mavili ekip, İsveçli orta saha oyuncusu Stahl ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı

Kardemir Karabükspor'da transfer

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, İsveç 2. Lig takımlarından Norrby'nin orta saha oyuncusu Adam Stahl ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın Antalya'da kampta olduğu ve transfer çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

Daha önce yapılan görüşmeler sonunda anlaşmaya varılan İsveçli oyuncunun, takımın kamp yaptığı otele geldiğinin aktarıldığı açıklamada, "Kulübümüz, 23 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu Adam Stahl ile başkanımız Ziya Ünsal, yönetim kurulu üyelerimiz Gökalp Büyükbektaş ve Bülent Toraman'ın katıldığı törende 2,5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen genç oyuncu, "Çok mutluyum, takıma yardım için geldim. Taraftarlara kendimi göstermek istiyorum. Bu işi hep beraber yapacağız." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #transfer #süperlig #süper lig #kardemir karabükspor #futbol #Adam Stahl
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