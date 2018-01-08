Ortaylı:  ABD dış politikası iyi dosya tutar ve kalleştir
Ortaylı:  ABD dış politikası iyi dosya tutar ve kalleştir
Rusya: Yapılan saldırılar püskürtüldü
Rusya: Yapılan saldırılar püskürtüldü
Büyükelçiliğin sokağına “Fahreddin Paşa“ ismi verildi
Büyükelçiliğin sokağına “Fahreddin Paşa“ ismi verildi
Burak Akın serbest bırakıldı
Burak Akın serbest bırakıldı

Kardemir Karabükspor'da transfer

Kırmızı-mavili ekip, Belçika'nın Kortrijk takımından transfer ettiği Herve Kage ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Kardemir Karabükspor'da transfer

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Belçika'nın Kortrijk takımında forma giyen Herve Kage ile sözleşme imzaladı.

Kulübün Yenişehir'deki tesislerinde düzenlenen törende 28 yaşındaki futbolcu, kendisini 1,5 yıllığına kırmızı-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Ziya Ünsal, imza töreninde yaptığı konuşmada, Kage'nin başarılı bir oyuncu olduğunu, kendilerine fayda sağlayacağını söyledi.

Demokratik Kongo Cumhuriyetli futbolcu Herve Kage ise takım arkadaşlarıyla birlikte zor günleri geride bırakacaklarına inandığını ifade etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #transfer #süperlig #süper lig #kardemir karabükspor #Herve Kage #futbol
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Zonguldak'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Sonraki Haber
Hazinedar ile birlikte görevden uzaklaştırılan Hüseyin Avni Sipahi'ye, yeni başkanlık seçimi için 'sehven' davet
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.