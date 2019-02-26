banner1002
Şirketlerle ilgili 'spekülatif paylaşımlara' gözaltı
Şirketlerle ilgili 'spekülatif paylaşımlara' gözaltı
TRT'deki FETÖ yapılanması davasında karar
TRT'deki FETÖ yapılanması davasında karar
Aytaç Arman hayatını kaybetti
Aytaç Arman hayatını kaybetti
Bakü'de onbinler Hocalı için sokakta
Bakü'de onbinler Hocalı için sokakta

Kardemir Karabükspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları

Ümraniyespor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, maçın hazırlıklarına başladı

Kardemir Karabükspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, maçın hazırlıklarına başladı. 

Yaşar Kaptan Çebi Spor Tesisleri'nde teknik direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık iki saat sürdü.
Isınma koşuları ve kondisyon ağırlıklı çalışmalarla başlayan idman, yarı sahada oynanan maçla sona erdi.
Sakatlığı bulunan takım kaptanı Yusuf Akbulut ile izinli olan Fatih Tultak ve Arda Belen, antrenmana katılmadı. 

Teknik direktör Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ümraniyespor ile oynayacakları karşılaşmaya puan için çıkacaklarını kaydetti. 


Kaynak: AA
Etiketler; #kardemir karabükspor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.