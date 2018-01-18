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Kardemir Karabükspor'dan Alexe'ye yeni sözleşme

Kırmızı-mavili kulüp, Rumen oyuncu Marius Silviu Alexe ile 1,5 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Kardemir Karabükspor'dan Alexe'ye yeni sözleşme

Kardemir Karabükspor, Rumen futbolcusu Marius Silviu Alexe ile 1,5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Sezon başında Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Aris'e ilk devre için kiralanan 27 yaşındaki Rumen futbolcunun, kırmızı-mavili kulüple daha önceki kontratı iptal edildi.

Karabük'e gelen Alexe, Yenişehir'deki tesislerde kulüp adına daha uygun şartlar içeren 1,5 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

Ligin ikinci yarısında kırmızı-mavili takımda oynayacak Alexe, ligde kalma adına ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

2015-2016 sezonunda Kardemir Karabükspor'a transfer edilen Alexe'nin sözleşmesi, 2017-2018 sezonu öncesi 2 yıllığına uzatılmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Marius Silviu Alexe #kardemir karabükspor #futbol
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