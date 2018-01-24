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Kardemir Karabükspor'dan Fikret Orman'a destek

Kardemir Karabükspor, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı için Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a destek verileceğini bildirdi.

Kardemir Karabükspor'dan Fikret Orman'a destek

Kardemir Karabükspor, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı için Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a destek verileceğini bildirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, vakfın olağanüstü seçimlerinde kulüp olarak Fikret Orman'a tam destek verecekleri belirtildi.

Açıklamada, "Yapılacak olan Kulüpler Birliği Vakfı Olağanüstü seçiminde, 'projelerin yürütülmesi, saygın ve kurumsal kimliğin korunması ve daha da ileriye taşınması, Süper Lig kulüpleri ile TFF arasında sağlam bir iletişim kurulması ve Türk futbolunun marka değerinin yükselteceğine inanarak' adaylığını açıklayan Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Fikret Orman'a tam destek vereceğimizi belirtmek isteriz." denildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kulüpler Birliği Vakfı #kardemir karabükspor #Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman
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