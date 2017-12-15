Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 16. haftasında 18 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in 16. haftasında 18 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Teknik direktör Tony Popovic'le yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen altyapı antrenörü Levent Açıkgöz yönetiminde Hasan Doğan Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma koşusuyla başladı.



Teknik çalışmanın ardından çift kale maçla sona eren idmana, izinli olan Yevgen Seleznov ve kaleci Ahmet Şahin ile sakatlığı bulunan Dany Nounkeu katılmadı.



Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Bülent Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Popovic ile yollarını ayırdıklarını hatırlatarak şunları söyledi:

"Yeni bir heyecan gerekiyordu. Senelerdir altyapımızda antrenörlük yapan Levent Açıkgöz hocamız antrenmana çıktı. Futbolcularımızı neşeli gördük. Hepsi iyi niyetli. İnşallah bu iyi niyetleri Fenerbahçe maçına yansır. O taraf Fenerbahçe ise biz de Karabükspor'uz. Karabükspor'un değerleri var. Ön taraf sermaye, arka taraf Çelik-İş Sendikası, işçiler. Yani biz de güçlü bir takımız. Biz oraya mağlup olmaya gitmiyoruz. Benim aslanlarım çıkar sahaya mücadelesini yapar.''