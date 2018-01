Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Levent Açıkgöz, 20 Ocak Cumartesi günü oynayacakları Gençlerbirliği maçına ilişkin, "İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. İnşallah her şey lehimize olur, yani kazanan taraf biz oluruz." dedi.

Açıkgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'in ikinci yarısı için Antalya'daki kampın iyi geçtiğini söyledi.

Transfer etmek istedikleri oyuncuların takıma geç katılacak olmasının kendileri için bir handikap oluşturduğunu ifade eden Açıkgöz, "Gelenler hızla adaptasyon sağladı. Şu anda herhangi bir sıkıntımız da gözükmüyor. Bugün itibarıyla da çalışmalara başladık. İnşallah cumartesi günü en uygun kadroyu da hazır bir şekilde maça çıkaracağız." diye konuştu.

Dany'nin iyileştiğini ancak Gençlerbirliği maçı için son kez kendisiyle konuşacaklarını aktaran Açıkgöz, şöyle devam etti:

"Geçti ama ciddi bir sakatlığı vardı. Onu da riske etmek istemiyoruz. İnşallah yarın ya da diğer gün aramıza yeni bir arkadaşımız daha katılacak, stoper bölgesinde. O eksikliği gidermek konusunda ihtiyacımızı karşılayacak, diye düşünüyoruz. Gençlerbirliği maçına mümkün olduğu kadar eksiksiz bir kadroyla çıkacağız inşallah."

Gençlerbirliği maçını iç sahada oynamalarının kendileri için avantaj olduğunu belirten Açıkgöz, "Herkesin maçta elinden gelenin fazlasını ortaya koyacağına eminim. Bulunduğumuz yer itibarıyla bizim için ligin sonu da değil, ama çok önemli bir maç. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. İnşallah her şey lehimize olur, yani kazanan taraf biz oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Takıma yeni katılan futbolcuların bazılarının tam hazır olmadığını ifade eden Açıkgöz, "Bazıları ise hazır geldi. Eksikleri bu haftaki idmanlarla giderebildiğimiz kadar gidereceğiz. Her oyuncudan sahada verebileceğinin maksimumunu alacağız, enerjileri bittiği yerde yerine girecek oyuncularımız var. O anlamda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum." şeklinde konuştu.



Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek Kardemir Karabükspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Hasan Doğan Tesisleri'nde teknik direktör Levent Açıkgöz yönetimindeki idmanda, ısınmanın ardından koşu ve top kapma çalışması yapıldı.

İdmana sakatlığı bulunan yeni transfer Herve Kage katılmadı.