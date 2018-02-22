Spor Toto Süper Lig ekibi Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Aytekin, daha güçlü bir takımın temellerini attıklarını belirterek, "Göreve gelen ve gelecek ağabeylerimizle geleceğin Kardemir Karabükspor'unu kuruyoruz." dedi.

Aytekin, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, kendilerine büyük bir destek olduğunu söyledi.

Futbolcuların geciken alacaklarının olduğunu, bunu da bir hafta içinde ödemeyi planladıklarını ifade eden Aytekin, "Onlarla da bir toplantı yaptık. Problem olmadığını, böyle bir yönetimle her zaman devam edeceklerini, ligin sonuna kadar gideceklerini söylediler. 'Biz sizin samimiyetinize güveneceğiz, siz de bizim samimiyetimize güvenin.' dediler. Bize en ufak problem çıkarmayacaklarına dair söz verdiler, biz de onlara söz verdik." diye konuştu.



Kulübün mali tablosunu incelediklerini aktaran Aytekin, şunları kaydetti:

"Pek iç açıcı bir tablo olmamasına rağmen kötü de bir tablo yok. Kulübün gelirleri, gelecek olan paralar, önümüzdeki ayların ödemelerini karşılayacak cinsten. Spor Toto'dan gelecek paralarla da futbolcu taksitlerini ödeyerek, önümüzü açıyoruz. İnsan denizde batarken kendini bırakır, ayağını yere vurur yukarı çıkmaya çalışır. Dünkü kongre Kardemir Karabükspor'un en kötü günüydü. Ayaklarımızı dün yere vurdu Kardemir Karabükspor, dünden itibaren yukarı doğru hem maddi hem manevi anlamda bize destek ve moral var."

Hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Evkur Yeni Malatyaspor maçına moralli çıkacaklarını vurgulayan Aytekin, "Umutluyuz, futbolcular Evkur Yeni Malatyaspor maçında galip gelmek için bize söz verdiler. Kanlarının son damlasına kadar, sezon sonuna kadar bu mücadeleyi vereceklerinin sözünü bize verdiler. Şu anda bütün arkadaşlarımın morali yüksek. Kardemir Karabükspor kulübü hiçbir zaman kayyuma gitmez. Kardemir Karabükspor çok köklü kulüp. Herkes rahat olsun, kötü bir tablo yok. Alabildiğimiz kadar puan alıp inşallah ligden düşmeyiz. Ama daha güçlü bir Kardemir Karabükspor'un temellerini atıyoruz. Göreve gelen ve gelecek ağabeylerimizle geleceğin Kardemir Karabükspor'unu kuruyoruz. Bir futbolcu fabrikası olacak Kardemir Karabükspor'u iki yıl içinde sizlere sunmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Aytekin, olumsuz bir tablo olmadığını dile getirerek, herkesin kendilerine destek olmasını istedi.