Kardemir Karabükspor, Süper Lig'de sezonun ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da çalışmalara başladı.
Ligde ilk yarıyı 9 puanla 18'inci ve son sırada tamamlayan kırmızı-mavili ekip, Antalya'nın Serik İlçesi'ndeki Belek Turizm Merkezi'nde kampa girdi.
Karadeniz temsilcisinin, teknik direktör Levent Açıkgöz yönetiminde kamp yaptığı otelin sahasında gerçekleştirdiği idmana yabancı oyuncular katılmadı.
Koşuyla başlayan antrenmanda futbolcular 2 gruba ayrılarak topla çalıştı.
İkinci yarı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek Kardemir Karabükspor, Antalya kampı boyunca 3 hazırlık maçı yapacak.
Kırmızı-mavili takım, Belek'teki ilk antrenmanını gerçekleştirdi
Kardemir Karabükspor, Süper Lig'de sezonun ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da çalışmalara başladı.
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