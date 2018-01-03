Kırmızı-mavili takım, Belek'teki ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Kardemir Karabükspor, Süper Lig'de sezonun ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da çalışmalara başladı.



Ligde ilk yarıyı 9 puanla 18'inci ve son sırada tamamlayan kırmızı-mavili ekip, Antalya'nın Serik İlçesi'ndeki Belek Turizm Merkezi'nde kampa girdi.



Karadeniz temsilcisinin, teknik direktör Levent Açıkgöz yönetiminde kamp yaptığı otelin sahasında gerçekleştirdiği idmana yabancı oyuncular katılmadı.



Koşuyla başlayan antrenmanda futbolcular 2 gruba ayrılarak topla çalıştı.



İkinci yarı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek Kardemir Karabükspor, Antalya kampı boyunca 3 hazırlık maçı yapacak.