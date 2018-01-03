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Kardemir Karabükspor'un Antalya kampı

Kırmızı-mavili takım, Belek'teki ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Kardemir Karabükspor'un Antalya kampı

 Kardemir Karabükspor, Süper Lig'de sezonun ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da çalışmalara başladı.

Ligde ilk yarıyı 9 puanla 18'inci ve son sırada tamamlayan kırmızı-mavili ekip, Antalya'nın Serik İlçesi'ndeki Belek Turizm Merkezi'nde kampa girdi.

Karadeniz temsilcisinin, teknik direktör Levent Açıkgöz yönetiminde kamp yaptığı otelin sahasında gerçekleştirdiği idmana yabancı oyuncular katılmadı.

Koşuyla başlayan antrenmanda futbolcular 2 gruba ayrılarak topla çalıştı.

İkinci yarı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek Kardemir Karabükspor, Antalya kampı boyunca 3 hazırlık maçı yapacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #kardemir karabükspor #futbol
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