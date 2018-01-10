Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı-mavili ekibin çalışmalarına Belek'te devam ettiği belirtildi.
Teknik direktör Levent Açıkgöz yönetiminde kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, pas ve top kapma çalışması üzerinde durduğu aktarıldı.
Çift kale maçla tamamlanan idmana yeni transferler Ergin Keleş ve Herve Kage'nin de katıldığının ifade edildiği açıklamada, takımın yarın TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile hazırlık maçı yapacağı kaydedildi.
Kırmızı-mavili ekip, hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmana yeni transferler Ergin Keleş ve Herve Kage de katıldı
Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor.
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