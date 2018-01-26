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Kardemir Karabükspor'un defansına Ukraynalı takviye

Kırmızı-mavili ekip, Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden Olimpik Donetsk'in savunma oyuncusu Kravchenko ile sözleşme imzaladı

Kardemir Karabükspor'un defansına Ukraynalı takviye

Kardemir Karabükspor, Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden Olimpik Donetsk'in defans oyuncusu Anton Kravchenko ile sözleşme imzaladı.

Karabük'te sağlık kontrolünden geçtikten sonra kulübün Yenişehir'deki tesislerine gelen 26 yaşındaki futbolcu, kendisini 1,5 yıllığına kırmızı-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kravchenko, gazetecilere yaptığı açıklamada, dileğinin çok maç kazanıp, takımı Süper Lig'de tutmak olduğunu söyledi.

Taraftarlara da seslenen Kravchenko, "Ben takıma destek olmak ve Süper Lig'de kalmak için geldim. Taraftarlar bizi alkışlasın, takıma sahip çıksın ve moralimizi bozmasın." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #kardemir karabükspor #Anton Kravchenko
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