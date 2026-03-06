Kariyeri bitme noktasında: Yıldız futbolcu hapse mi giriyor?
Elche forması giyen Rafa Mir, 2024 yılının Eylül ayında bir kadına yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmada hapis cezası tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İspanyol savcılar, 28 yaşındaki futbolcu için toplam 10 yıl 6 ay hapis cezası talep etti.
İspanya Savcılığı, Mir hakkında hazırladığı iddianamede suçlamaları ve ceza detaylarını resmileştirdi.
Las Provincias gazetesinin aktardığı bilgilere göre, tecrübeli forvet "ağır cinsel saldırı" ve "fiziksel yaralama" suçlarından hakim karşısına çıkacak.
Savcılık, asıl saldırı suçu için 9 yıl, mağdurun aldığı fiziksel yaralar için ise ek olarak 18 ay hapis cezası verilmesini istedi.
Hapis cezasının yanı sıra savcılık, mağdurun korunması amacıyla futbolcuya 13 yıl boyunca kadına 500 metreden fazla yaklaşma yasağı getirilmesini ve tahliye sonrası 7 yıl denetimli serbestlik uygulanmasını talep etti.
Ayrıca mağdura manevi ve maddi tazminat olarak 64.000 avro ödenmesi de dosyadaki talepler arasında yer aldı.
MİR SESSİZLİĞİNİ KORUYOR: "DURUŞMAYI BEKLİYORUZ"
Olayın yaşandığı dönemde Valencia’da kiralık olarak forma giyen Mir, Eylül 2024 başında kendi evinde gerçekleşen hadise sonrası tutuklanmıştı.
Ekim 2025’te görülen mahkemede ifade vermeme hakkını kullanan futbolcu, AS gazetesine verdiği röportajda ise şu ifadeleri kullanmıştı:
"Çok sakinim. Yargı süreci devam ediyor ve bu zaman alıyor. İddianamenin açıklanmasını bekliyoruz ve duruşmaya çıkmak için sabırsızlanıyoruz."
SAHA İÇİNDE IRKÇILIK İDDİASIYLA DA GÜNDEMDE
Rafa Mir için hukuki süreç tırmanırken, oyuncu geçtiğimiz hafta saha içinde yaşanan bir başka skandalla daha sarsıldı.
Espanyol oyuncusu Omar El Hilali, son lig maçında Mir’in kendisine ırkçı hakaretlerde bulunduğunu iddia etti.
İkinci yarıda hakeme durumu bildiren Hilali’nin şikayeti üzerine "ırkçılıkla mücadele protokolü" devreye alınarak maç kısa süreliğine durdurulmuştu.
El Periodico Mediterraneo'nun haberine göre; hakem raporunda şikayet kayda geçirilirken, hiçbir resmi yetkilinin hakareti duymadığı not düşüldü.
ELCHE KULÜBÜ BASKI ALTINDA
Sevilla’dan kiralanan as forvetinin 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalması ve üst üste gelen ırkçılık suçlamaları, Elche yönetimini zor durumda bıraktı. La Liga’da kümede kalma savaşı veren kulüp, bir yandan sportif hedeflerini kovalamaya çalışırken diğer yandan bu ciddi iddiaların yarattığı kriz yönetimini sürdürmek zorunda kalıyor.