Karşıyaka Spor Kulübünün sponsorları tanıtıldı

İzmir'deki bir otelde gerçekleştirilen sponsor tanıtım toplantısında konuşan Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Azad Yeşil, bünyelerindeki tüm branşları en üst seviyeye çıkarmak istediklerini belirterek, "Futbolda 1-2 transfer daha yapmayı planlıyoruz. Basketbolla ilgili ayrıca bir tanıtım toplantısı yapmayı düşünmekteyiz." dedi.

KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜNÜN SPONSORLARI TANITILDI

Voleybol takımının isim sponsoru olan Medical Point Hastaneler Grubu CEO'su Veysi Kubba ise kulübün sağlık sponsoru olduklarını hatırlatarak, "Voleybol takımının da ana sponsorluğunu üstlendik. Yeni sezonda Karşıyaka'mızın kadın voleybol takımı, 'Karşıyaka Medical Point' adıyla anılacak. Bu, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır." diye konuştu.

Bu birlikteliği sadece sponsorluk olarak görmediklerini aktaran Kubba, şunları kaydetti:

"Spora yapılan yatırımı gelecek kuşaklara yatırım olarak görüyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, annesi Zübeyde Hanım'ı Karşıyaka'ya emanet etmesi, bu toprakların ne kadar özel olduğunun önemli bir göstergesi. Karşıyaka Medical Point Voleybol Takımımız, şimdi bu kutsal emanetin izinde tarihi bir hikaye yazmaya hazırlanıyor. Bu topraklarda her bir vuruş, her bir zafer, sadece bir maçın değil, aynı zamanda Ata'mızın mirasına olan saygının ve sevginin de bir ifadesi olacak. Zübeyde Hanım'ın kızları göstereceği başarılarla, bu spora gönül veren tüm genç ve çocuklarımız için birer rol model olacak."

Futbolun ana sponsoru olan Avek Otomotiv adına konuşan Korhan Yurdayarar da Karşıyaka Spor Kulübünün 111 yıllık geçmişiyle Türk spor tarihinin en köklü ve güçlü kulüplerinden biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Karşıyaka Spor Kulübünün destekçisi olabilmek ve bu köklü markanın yanına ismimizi yazdırabilmek, grubumuz adına paha biçilemez bir değer ve onur kaynağıdır. Bizim için olan bu ayrıcalık herkesin takdir edeceği bir gerçek olmakla birlikte Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz milletimizin nezdinde müstesna bir yeri olan Karşıyaka Spor Kulübümüzün adının yanına herhangi bir marka ya da isim eklenmeden destek olunmasının daha uygun olacağı düşüncesini taşımaktayız. Bu çerçevede İzmir'de sporun ve sporcunun destekçisi olmaya devam edeceğiz."