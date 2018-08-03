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Kartal farkla turladı

Beşiktaş Avrupa'da gol yağmuruyla turladı. Temsilcimiz, UEFA 2. ön eleme turunda, Faroe Adaları'ndan Torshavn'ı 6-0 mağlup etti.

Kartal farkla turladı

Kartal farkla turladı. Beşiktaş, Faroe Adaları temsilcisini 6-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş, B36 Torshavn ile karşı karşıya geldi.

2-0 galibiyetin rövanşında, tur maçına çıkan Siyah Beyazlılar, Torshavn'ı rahat geçerek 3. ön eleme turuna yükseldi.

Beşiktaş, 6-0'lık skorla Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini de elde etmiş oldu. Daha önce UEFA Kupası adıyla oynanan bu organizasyonda 2002-2003 sezonda Bosna Hersek'ten Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenen kara kartal, bu rekorunu geliştirdi.

Siyah-beyazlı ekip, bu başarıya teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde imza attı. Tecrübeli teknik adam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Oyuncu kalitesinin farkı sonuca yansıdı." dedi.

Öte yandan maçta fileleri 3 kez havalandıran Cyle Larin farklı galibiyette önemli bir rol oynadı. Kanadalı genç oyuncu Torshavn karşısında hat-trick yaparak Demba Ba'nın Avrupa'daki rekoruna ortak oldu.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön elemedeki rakibi ise Avusturya temsilcisi LASK Linz oldu. Siyah-beyazlı ekip, rakibiyle ilk maçı 9 Ağustos Perşembe günü yapacak. İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi ise 16 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #beşiktaş #futbol #UEFA
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