Kartal yeni hocasını açıkladı! Vincenzo Italiano ile 2 yıllık imza

Siyah-beyazlı kulüp, bir süredir yürüttüğü teknik direktör arayışlarını tamamladı. Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılmasının ardından boşalan teknik direktörlük koltuğu için belirlenen İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano, dün kulüp yetkilileri tarafından İstanbul'a getirildi.

KARTAL'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul'da gerçekleştirilen son görüşmelerin ardından, 48 yaşındaki teknik adam ile iki yıllık anlaşma sağlandı. Beşiktaş kulübü, sözleşmenin imzalandığını kurumsal iletişim kanalları üzerinden kamuoyu ile paylaştı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Vincenzo Italiano ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Vincenzo Italiano’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz"