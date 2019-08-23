Lacivert-beyazlı takım, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun 2. haftasında yarın Alanyaspor'a konuk olacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Serkan Tokat yönetecek.

Ligin ilk haftasında Kasımpaşa, sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalırken, Alanyaspor ise deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.

Kasımpaşa'da tedavilerine devam edilen Loret Sadiku ile David Pavelka, karşılaşmada forma giyemeyecek.



Ligde 7. randevu

Kasımpaşa ile Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 7. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 6 maçta taraflar üçer galibiyet aldı.

Yapılan müsabakalarda Kasımpaşa 10 gol kaydetti, Alanyaspor ise 12 kez fileleri havalandırdı.