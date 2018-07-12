banner982
Metro inşaatında kaza! 1 işçi öldü
Metro inşaatında kaza! 1 işçi öldü
Dink cinayeti davasında tahliye kararı
Dink cinayeti davasında tahliye kararı
TSK'dan son dakika açıklaması
TSK'dan son dakika açıklaması
Zuhal Olcay'a hapis cezası
Zuhal Olcay'a hapis cezası

Kasımpaşa'da transfer

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, kadrosunu Bucaspor'dan Uğurcan Yazğılı ile güçlendirdi.

Kasımpaşa'da transfer

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, kadrosunu Bucaspor'dan Uğurcan Yazğılı ile güçlendirdi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Bucaspor forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Uğurcan Yazğılı, Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktörümüz Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

Genç oyuncu, geride kalan sezon Bucaspor formasıyla TFF 2. Lig'de 31, Türkiye Kupası'nda ise 5 maça çıkıp, 1 gol atmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kasımpaşa #spor toto süper lig
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.