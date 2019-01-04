Kasımpaşa, 20 yaşındaki Tobias Heintz ile 19 yaşındaki Azad Toptik'e imza attırdı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Norveç 1. Lig takımı Sarpsborg'dan Tobias Heintz'i kadrosuna dahil etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde düzenlenen ve sportif direktör Nursal Bilgin'in de katıldığı törende, 20 yaşındaki Norveçli futbolcu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Orta saha oyuncusu Tobias Heintz, Sarpsborg ile bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı müsabakalarda 3 gol attı.



'Buraya geldiğim için çok heyecanlıyım'

Norveçli futbolcu, lacivert-beyazlı kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, Kasımpaşa'ya transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Bir süredir bu transferi bekliyordum. Buraya geldiğim için çok heyecanlıyım. Bu tesislerin nasıl olduğunu tarif edemem. İnanılmaz. Hiç böyle bir yerde bulunmadım. Benimle ilgilendikleri için Kasımpaşa'yı takip ediyordum. Çok iyi bir takım olduğunu görüyorum. Kasımpaşa'da oynamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu arada Kasımpaşa'nın 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için Sarpsborg'a yaklaşık 800 bin avro bonservis bedeli ödediği bildirildi.



Azad Toptik de imzaladı

Kasımpaşa, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Stuttgart'tan Azad Toptik'i kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Stuttgart'ın rezerv takımında forma giyen 19 yaşındaki hücum oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.