Sarı-kırmızılı ekip, kadroda iki değişiklikle Kasımpaşa karşısına çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'ın kadrosunda 2 değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekipte, sarı-kart cezasını Antalyaspor karşılaşmasında oynamayarak dolduran Muslera 11'e döndü ve Cedric Carrasso tekrar yedeğe çekildi.

Antalyaspor müsabakasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Younes Belhanda, Kasımpaşa önünde forma giyemezken, onun yokluğunda Tolga Ciğerci başlangıç kadrosunda kendisine yer buldu.

Galatasaray'da tedavileri süren Fernando Reges ile Jason Denayer kadroya giremezken, Kasımpaşa'da ise sarı kart cezalısı Strahil Venkov Popov bu maçta takımını yalnız bıraktı.



Linnes formayı kaptı

Sarı-kırmızılı ekibin Norveçli savunma oyuncusu Martin Linnes, teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girdi ve üst üste 3. resmi maçta da başlangıç kadrosunda yer aldı.

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor ile yaptığı çeyrek final rövanş maçındaki performansıyla tecrübeli teknik adamın beğenisini kazanan Linnes, ligdeki Antalyaspor müsabakasının ardından Kasımpaşa karşılaşmasında da ilk 11'de sahaya çıktı.

Sağ bekte takımın tecrübeli ismi Mariano Filho ise son 3 resmi maçta ilk 11'i unuttu.



Tribünler dolmadı

Kasımpaşa-Galatasaray müsabakasına ev sahibi takım taraftarlarının ilgisi düşük kaldı.

Kasımpaşa Recep Tayip Erdoğan Stadı'nda tribünlerin önemli bölümünün boş kalması dikkati çekti.

Öte yandan, Galatasaray taraftarları kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Yaklaşık 1500 sarı-kırmızılı taraftar, takımlarına tezahüratlarla destek verdi. Taraftarlar maç öncesi, "Lider buraya" tezahüratı yaparak takımı tribüne çağırdı.

Öte yandan, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Şenkal ve başkan Yardımcısı Adil Araboğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu da maçı protokol tribününden takip etti.