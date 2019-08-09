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Kasımpaşa: Kulübümüzün herhangi bir borcu bulunmamaktadır

Kasımpaşa: Kulübümüzün herhangi bir borcu bulunmamaktadır

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Kulübü, borcunun bulunmadığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Çeşitli kurumlar tarafından Türk futbol kulüplerinin borçları açıklanmakta ve kulübümüzün de bu kulüpler içerisinde bulunduğu zannı oluşmaktadır. Şirketimizin kamuya, finansal kuruluşlara, şahıs firmalarına ve çalışanlarımıza herhangi bir borcunun bulunmadığını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Kasımpaşa Kulübünün Türk spor camiasına yaptığı yatırımlarla adından söz ettirdiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"Kulübümüz Ağustos 2018 ve Ağustos 2019 tarihleri arasındaki bir yıllık süreçte kamuya 31 milyon 811 bin 196 Türk lirası vergi ödemesi yapmıştır ve herhangi bir kamu borcu bulunmamaktadır. Aynı dönemde 87 milyon 500 bin Türk lirası nakit üreten kulübümüzün herhangi bir finansal kuruluşa da borcu bulunmamaktadır."


Kaynak: AA
Etiketler; #kasımpaşa
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