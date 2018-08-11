Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa, kendi sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa, 2-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 3-2 yenmeyi başardı.

8. dakikada Çaykur Rizespor'un geliştirdiği atakta, sağ kanattan Samudio'nun ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Vedat Muriç'in kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

16. dakikada Trezeguet'nin ara pasında, sol çaprazdan ceza sahasına Diegne'nin bekletmeden plase vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

28. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahası dışından İlhan Depe'nin sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan'dan dönen topu Diegne tamamlamak istedi. Bu futbolcunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta gitti.

33. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Vedat Muriç'in ara pasında Kasımpaşa savunmasının arkasına sarkan Samudio, ceza sahasına girdikten sonra kaleci Ramazan Köse'yi de çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi. 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 1-0 üstün kapattı.



İkinci yarı

54. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Aminu Umar'ın ara pasında sol kanattan savunmanın arkasına sarkan Samudio, topu ceza sahası üzerinde müseit durumda bulunan takım arkadaşı Robin Yalçın'a çıkardı. Bu futbolcunun düzgün vuruşunda kaleci Ramazan'ın müdahalesi yetersiz kaldı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

58. dakikada Veigneau'nun sol kanattan ceza sahası içerisine ortasında, Diegne topu kafa ile altıpas içerisindeki Eduok'a indirdi. Bu futbolcunun müseit pozisyonundaki vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan ayakları ile meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

74. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Orhan Ovacıklı'nın ceza sahası içerisinde Khalili'ye müdahalesinde hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Aynı dakika içerisinde penatı vuruşunu kullanan Diegne, topu filelerle buluşturdu: 2-1.

80. dakikada Kasımpaşa, beraberliği yakaladı. Özgür Çek'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında, defansın arkasına sarkan Tarkan Serbest, düzgün bir vuruşla golü kaydederek skoru eşitledi: 2-2.

90+3. dakikada Kasımpaşa, bir gol daha bularak 2-0 geriye düştüğü maçta öne geçmeyi başardı. Kazanılan serbest vuruşta, yaklaşık 30 metreden sert bir şut çeken Khalili, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3.

Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.



Erdoğan maçı izledi

Çeşitli temaslarda bulunmak için Rize'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmayı izledi.

Müsabakayı takip etmek için stada gelen Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti.

Erdoğan, karşılaşma öncesinde her iki takımın soyunma odalarını ziyaret ederek, başarı dileklerini iletti.



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