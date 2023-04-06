Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman? Kasımpaşa - Trabzonspor maçı saat kaçta? Kasımpaşa - Trabzonspor maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 28. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Kasımpaşa, ligde oynadığı 26 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa, topladığı 29 puanla 11. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Trabzonspor ise ligde oynadığı 26 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Kayserispor'a 4-3 kaybeden bordo-mavililer, topladığı 44 puanla 5. sırada bulunuyor.
KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 28. haftasındaki Kasımpaşa - Trabzonspor maçı 8 Nisan Cumartesi günü oynanacak.