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Kastamonu Belediyespor'da hazırlıklar sürüyor

EHF Kupası'nda Byasen Handball Elite'yi konuk edecek Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor

Kastamonu Belediyespor'da hazırlıklar sürüyor

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda Norveç'in Byasen Handball Elite takımıyla yapacağı C Grubu 3. hafta maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

EHF Kupası C Grubu'ndaki üçüncü maçında 21 Ocak Pazar günü Norveç'in Byasen Handball Elite takımıyla karşılaşacak Kastamonu Belediyespor'un antrenmanının ardından, kulüp yönetimi tarafından sporculara baklava ikram edildi.

Kastamonu Belediyespor Kadın Takımı'nın antrenörü Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk iki maçtan galip ayrılarak gruplara çok iyi başladıklarını söyledi.

Byasen Handball Elite maçının çok önemli olduğunu belirten Günal, "2'de 2 yaptık. Bu maçtan galip ayrılıp puanımızı 6'ya çıkartırsak gruptan çıkmayı büyük oranda garantilemiş olacağız. Hentbolda ekol bir ülkenin temsilcisiyle karşı karşıya geleceğiz. Pazar günü oynayacağımız maçtan galip ayrılıp elde ettiğimiz başarılara bir yenisini daha eklemek istiyoruz." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı #kastamonu #hentbol #Hakan Günal #antrenman
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