EHF Kupası'nda Viborg'u konuk edecek Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda 4 Şubat Pazar günü Danimarka temsilcisi Viborg ile yapacağı C Grubu 5. hafta maçının hazırlıklarını sürdürüyor.



Antrenör Hakan Günal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'da elde edecekleri başarının Türkiye için önemli olduğunu söyledi.



Hem Avrupa'da hem de ligde yoğun bir tempo içerisinde olduklarını anlatan Günal, "Pazar günü Danimarka'nın Viborg ekibini ağırlayacağız. Takım olarak maça odaklanmış durumdayız. Danimarka'da ilk maçta aldığımız galibiyet çok önemliydi." dedi.



Viborg maçına odaklandıklarını aktaran Hakan Günal, "Viborg karşısında alacağımız 2 puan, çıkmamızı garantileyecek ve yüzde 90 bizi grup lideri yapacak." ifadelerini kullandı.



Türkiye'ye ilkleri yaşattıklarını dile getiren Günal, "Yeni sistemde gruplara kalan ilk Türk takımıyız. Buradan çıktığımız taktirde gruplardan çıkan ilk Türk takımı olacağız. Umarım pazar günkü maçtan galip ayrılıp, Türkiye'ye yeni bir mutluluk yaşatırız." diye konuştu.