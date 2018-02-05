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Kastamonuspor kulüp binasında silah sesleri: Yönetici ve futbolcu vuruldu

Kastamonuspor 1966 Kulübü'nde, Kulüp Müdürü Eren Uzun ile futbolcu Salih Sefercik, ayaklarından vuruldu.

Kastamonuspor kulüp binasında silah sesleri: Yönetici ve futbolcu vuruldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor 1966 Kulübü'nde silahlar konuştu.

Kulüp Müdürü Eren Uzun ile futbolcu Salih Sefercik, ayaklarından vuruldu.

Fanatik'in haberine göre, Uzun ve Sefercik acilen Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uzun ve Sefercik'i vuranın; daha önce kulüpte masörlük yapan, işten çıkartılan ancak İŞKUR başvurusu sonrasında yeniden göreve başlayan Emre isimli bir şahıs olduğu öğrenildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Kastamonuspor #silah sesleri
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