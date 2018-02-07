"Sayın mahkeme aldığı kararla, genel kuruldaki gündem maddelerinin bazılarının yeniden oylanmasına karar vermiştir. Mahkemece verilen bu karar kesin ve uygulanması kati bir karar olmayıp, bir üst mahkeme olan İstinaf Mahkemesinde yeniden ele alınması ve incelenmesi gereken bir karardır. Bu hakkımızı da kullanacağız"

Türkiye Kayak Federasyonunun 2016 yılında yapılan mali genel kurulu için açılan dava karara bağlandı.



Federasyondan yapılan açıklamada, Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesinde seçimin iptaline ve federasyona kayyum atanmasına ilişkin 2016/321 esas sayılı dosya ile dava açıldı.



Açıklamada, Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesinin 6 Şubat Salı günü yapılan karar duruşmasında, davacıların istediği kayyum tayini ile genel kurulun iptali talebinin reddedildiği belirtilerek, "Sayın mahkeme aldığı kararla, genel kuruldaki gündem maddelerinin bazılarının yeniden oylanmasına karar vermiştir. Mahkemece verilen bu karar kesin ve uygulanması kati bir karar olmayıp, bir üst mahkeme olan İstinaf Mahkemesinde yeniden ele alınması ve incelenmesi gereken bir karardır. Bu hakkımızı da kullanacağız." ifadelerine yer verildi.



İddia edildiği gibi federasyona mahkemece kayyum atandığı, mali genel kurulun iptal edildiğine ilişkin açıklamaların hayal ürünü olduğunun vurgulandığı açıklamada, şöyle denildi:

"Yönetimimiz görevine devam etmektedir. 2016 yılında yapılan mali genel kurulunda 300 delegeden 50 oy bile alamayan bu kişilerin, kamuoyunu meşgul etmek adına yaptıkları bu açıklamalar komik ve yersizdir. Amaç yapılan hizmetleri ve elde edilen başarıları gölgelemektir. Kış olimpiyatlarının başlamasına 2 gün kala bu tür haberlerin çıkması, milli takımımızın moralini bozmaktadır ve bu şahısların yaptıkları yalan yanlış açıklamalarla sporcularımızın başarılarını engellemek istedikleri görülmektedir. Amaç, yönetime zarar vermek gibi gözükse de sporcularımıza, dolayısıyla ülkemize zarar vermektir. Bu durumun takdirini kamuoyuna bırakıyoruz."