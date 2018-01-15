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Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası

Erzurum'da düzenlenen organizasyonda, Avrupa Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belirlendi

Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası

Erzurum'da düzenlenen Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Kandilli Kayak Merkezi'nde, Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Erzurum Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlenen şampiyonada, 15 ilden 100 sporcu mücadele etti.

Yarışlarda, şubat ayında Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular da belirlendi. Avrupa Şampiyonası'nda; Erkan Demir (Bitlis), Emirhan Kotan (Erzurum), Uğur Ayçiçek (Van), Rabia Şehirli (Ankara) ve Kezban Taş (Van) ay-yıldızlı formayla mücadele edecek.

Oryantiring Federasyonu İl Temsilcisi Kadir Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'un bu branşta önemli bir mesafe katettiğini belirterek şunları söyledi:

"Erzurum oryantiring sporunun tüm branşları için uygun bir şehir. Bunun en önemli göstergelerinden biri de sıfır hatayla tamamladığımız Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası. En büyük mutluluğumuz ise şubat ayında Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek milli takımımıza bir sporcu da Erzurum'dan dahil etmiş olmamız. Bu yıl içinde lisanslı sporcu sayımızı artırmak için elimizden geleni yapacağız. Çünkü 2019 yılında Kayakla Oryantiring Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası da Erzurum da gerçekleşecek."


Kaynak: AA
Etiketler; #oryantiring #Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası #Kadir Ergün
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