Kayaklı Koşu Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sona erdi
Türkiye Kayak Federasyonunca düzenlenen kampa 22 sporcu katıldı
Türkiye Kayak Federasyonu Kayaklı Koşu Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sona erdi.
Kamp müdürü Fırat Coşkun, antrenörler Muhammed Kızılarslan, Ömer Yusufoğlu, Celal Apak, Muhammet Can Kurtkan ve Emre Erdem ile 22 sporcunun katıldığı "Kayaklı Koşu Kondisyon ve Tekerlekli Kayak Kampı" tamamlandı.
Kastamonu'da 21 Ağustos'ta başlayan kamp kapsamında sporcular, tekerlekli kayaklarla kuvvet çalışmalarının yanı sıra batonlu koşu antrenmanları yaptı.
Fırat Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıklara 16 erkek ve 6 kadın sporcunun katıldığını söyledi.
Kampın sorunsuz şekilde tamamlandığını belirten Coşkun, "Kastamonu kampımız çok verimli geçti. Antrenman alanlarının çeşitliliği önemliydi. Milli sporcularımız antrenman çeşitliliği bol bir kamp geçirmiş oldu." dedi.
Kış hazırlıklarının da devam ettiğini dile getiren Coşkun, "Bu kamplarda uluslararası müsabakalara hazırlanma şansı buluyoruz. Kış hazırlıkları kapsamında yaz kamplarını federasyon olarak da çok önemsiyoruz." diye konuştu.
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|1. Ümraniye
|3
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|7
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|6
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|3
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|13. Balıkesirspor
|3
|3
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|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
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|1
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|1
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|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0